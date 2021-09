Un t-shirt Iron Maiden exclusif à remporter

Il y a plusieurs semaines maintenant, nous avons pu savourer un premier single d'Iron Maiden, en 6 ans, répondant au titre de "The Writing on The Wall".

C’est ensuite le nom de l’album d’Iron Maiden, Senjutsu (traduit librement par "tactique et stratégie") qui a été révélé. "Inspiré par le Japon", selon un communiqué, il est sorti ce 3 septembre via Parlophone Records.

Celui-ci sera disponible dans un format XXL qui pourra plaire aux amateurs :