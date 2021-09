Concours : vos places pour l'avant-première de Dune

Classic 21 vous invite à l'avant-première de ce film évènement le lundi 13 septembre à Kinepolis Bruxelles, IMAX, soit deux jours avant sa sortie en salle. Pour peut-être remporter 2 places , répondez à la question suivante et ce, entre le jeudi 2 et le dimanche 5 septembre.

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Connue sous le nom de "Dune", elle est la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…