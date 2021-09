Concours cinéma : vos tickets pour Rookie

Rookie suit l'histoire de Nicky, un jeune motard ambitieux et confiant. A chaque course, il met sa vie en jeu, non pas pour l'argent mais pour les sensations fortes, le respect et la gloire. Son monde des compétitions de motos s'effondre de façon inattendue lorsqu'il est victime d'un accident. Alors contraint d'abandonner ses propres rêves, il place ses espoirs dans son neveu Charlie.