Un tout nouveau Rolling Stones à écouter !

Et Ron Wood conclut : "Merci beaucoup pour vos messages ces dernières semaines, c'est très important pour nous de savoir que vous appréciez la musique. Et voici donc une toute nouvelle chanson pour vous, en espérant qu'elle vous plaise. Elle possède une très belle mélodie et s'intitule "Living in a Ghost Town."

Keith Richards ajoute : "Pour faire court, nous avons travaillé sur ce titre il y a un an à Los Angeles pour le nouvel album, toujours en cours. Et puis cette m*** est arrivée. Mick et moi avons décidé qu'il était temps de se remettre au boulot et voici le résultat, "Living in a Ghost Town". Stay Safe!"

Dans un communiqué, Mick Jagger explique : "Nous étions en studio pour enregistrer de nouveaux morceaux juste avant le lockdown, et il y a une chanson qui nous semble maintenant adaptée à cette période que nous vivons. Nous avons travaillé dessus en confinement. Et la voici, elle s'intitule "Living in a Ghost Town", j'espère qu'elle vous plaira !"

Il s’intitule "Living in a Ghost Town". Ce premier single en huit ans a une vocation caritative et vous a été diffusé sur Classic 21 vers 18h ce jeudi 23 avril.

Le week-end dernier, les Rolling Stones ont joué "You Can’t Always Get What You Want" dans le cadre de l’événement " One World : Together at Home ", chacun chez eux.

La performance des Rolling Stones a démarré sur un écran divisé avec, tout d’abord, Mick Jagger qui chante et joue à la guitare acoustique, puis Keith Richards et Ronnie Wood qui l’accompagnent, pour finir avec Charlie Watts qui nous a proposé du "air drum" à la place de sa vraie batterie car cette partie était pré-enregistrée.

Cet événement était géré par la chanteuse Lady Gaga et a été présenté par les présentateurs américains Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Il célébrait le corps médical, avec la présence de quelques médecins, infirmiers et familles affectés par l’épidémie de coronavirus.

Global Citizen a récolté plus de 127,9 millions de dollars pour venir en aide à la crise contre le coronavirus. 55,1 millions seront reversés au fonds de solidarité Covid-19, tandis que les 72,8 millions iront directement aux intervenants locaux et régionaux de ceux qui sont en première ligne.

Cet événement est sorti en album live de 79 titres et est à écouter ici. Tous les bénéfices de ce streaming seront également reversés au même fonds de solidarité.

Les Rolling Stones ont dû faire face au deuil également cette semaine avec le décès du photographe Peter Beard. En 1972, il a suivi la tournée "Exile On Main Street" des Rolling Stones pour le magazine Rolling Stone, ce qui le plongera dans le monde du show-business également.

Mick Jagger lui a rendu hommage sur Instagram :