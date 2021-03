TW Classic n'aura pas lieu en 2021

La nouvelle est tombée aujourd’hui : après le Graspop Metal Meeting, c'était au tour de Rock Werchter d'être reporté à 2022.

Un communiqué de presse vient de suivre: "Nous en profitons pour faire le point sur TW Classic. Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes beaucoup entretenus avec les autorités, des experts et des représentants d’autres festivals belges et étrangers, l’objectif étant d’assurer un redémarrage en toute sécurité. Car la sécurité et la santé de nos fans, de l’équipe et des collaborateurs, ainsi que des artistes sont toujours notre priorité n°1. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante : il est impossible de préparer normalement les festivals et d’avoir la certitude qu’ils pourront avoir lieu dans leur format habituel. Vu l’incertitude, aucune date n’avait encore été annoncée pour #TWC21. Nous sommes au regret de vous informer que TW Classic ne pourra pas non plus avoir lieu cette année. Nous devons malheureusement reporter une deuxième fois le festival.



Nos yeux sont à présent déjà braqués sur TW Classic 2022. Et nous sommes d’ores et déjà très impatients de vous revoir. Nous travaillons déjà ardamment sur l’affiche et le programme et à plus d’un titre, car nous voulons rattraper les années perdues. La 19ᵉ édition de TW Classic sera des plus festives. Nous demandons aux détenteurs de tickets de les conserver jusqu’à ce que la date et le programme de TW Classic 2022 soient annoncés. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance.



En route surtout vers des temps meilleurs ! Car ils arrivent, nous en sommes convaincus. Été, concerts, Werchter. Un trio gagnant et magique. Nous avons néanmoins une formidable envie de faire revenir la musique et les concerts dans le Parc du Festival cet été. Ce sera bien entendu quelque chose de différent, mais tout aussi passionnant. Nous recherchons la formule la plus adaptée et la meilleure pour tout le monde, nous reviendrons vous en parler dès que nos projets seront prêts. Longue vie à la musique live !"