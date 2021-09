Timeline : Coup d’œil dans le rétro du 3 septembre

Le 3 septembre 1975, Bill Wyman à la basse, Ron Wood à la guitare, vont jammer avec Keith Moon à la batterie et David Bowie au saxophone. Un groupe hors pair et unique pour les 50 ans de l’acteur Peter Sellers. Ça fait du beau monde, quand même…

A propos de beau monde, un festival de naissances et on va remonter très loin. C’était le 3 septembre 1859. L’homme politique Jean Jaurès voyait le jour. L’homme qui incarnait plus que symboliquement la gauche sera assassiné le 31 juillet 1914. Naissance aussi d’une actrice, dont on connaît le nom de scène, c’est Macha Méryl. Mais dont le vrai nom est un peu compliqué à prononcer. C’était le 3 septembre 1940 qu’allait naître la princesse Maria Magdalena Vladi-Mirov-Na Gagarina. Reconnaissez que le nom de Macha Méryl est plus simple à prononcer. Et le roi des paparazzis, c’est Daniel Angeli. Il est né le 3 septembre 1943. Il a photographié tout le monde, d’Elizabeth Taylor en passant par Johnny Halliday et Brigitte Bardot, mais aussi les Stones lors du mariage de Mick Jagger avec Bianca, qui avant de devenir Bianca Jagger, s’appelait Bianca Perez Morena De Macias. Chez les Sex Pistos, le guitariste Steve Jones est né le 3 septembre 1955. Et Al Jardin, c’est le guitariste des Beach Boys, naît le 3 septembre 1942.

Côté rock’n’roll, celui qui a sorti une phrase surprenante le 3 septembre 2011 dans le Washington Post. Alice Cooper déclare, ni plus ni moins, que son équivalent féminin c’est Lady Gaga. Compliment ou pas, à vous de juger… D’autant qu’Alice Cooper annonce avec beaucoup de délicatesse qu’ '' il mettrait bien Lady Gaga à la broche lors d’un barbecue, en particulier si elle porte sa fameuse robe en viande…'' fin de citation.

Le 3 septembre 2008, l’album de Metallica, ''Death Magnetic'', devait sortir le 12 septembre. Un magasin des Champs Elysées se trompe et le sort le 3, ça a un peu déménagé à la maison de disques.

Et on finit toujours par reparler des Rolling Stones avec une histoire d’amour. En effet, la chanson "Sunshine Superman" de Donovan est n°1 le 3 septembre 1966. C’est une chanson écrite pour Linda Laurence qui venait de quitter Brian Jones. Le membre des Rolling Stones n’avait pas apprécié cette chanson.