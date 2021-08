Sécurité + : Nouveaux radars tronçons dans la Hainaut

Un conducteur averti en vaut deux : six nouveaux radars tronçons seront opérationnels en Hainaut au premier septembre !

Afin de diminuer la vitesse sur les autoroutes, éviter l’effet accordéon des radars fixes ainsi que les accidents corporels graves, de plus en plus de radars tronçons sont installés.

Le principe : il scanne votre plaque entre un point A et un point B, sur une distance de plusieurs kilomètres, et mesure votre vitesse moyenne. Si elle est au-dessus de la limite autorisée c’est le PV.

Les localisations : quatre dans la région de Mons, dans les deux sens, sur l’E42 entre Mons et Le Rœulx, entre Mons et Saint-Ghislain, sur le tronçon Mons-Nimy et sur l’E19 entre Boussu et Mons. Deux autres, toujours sur l’E42 entre Tournai et Belœil, à l’opposé entre Jemeppe-sur-Sambre et Fleurus.

L’entièreté du réseau autoroutier belge devrait être équipée de ces radars tronçons, qui fleurissent également sur le réseau secondaire. Avec leur installation, la circulation est aussi plus homogène et par conséquent moins sujette aux embouteillages.