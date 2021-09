"Scream", le nouveau Lindsey Buckingham

Nous avons déjà pu découvrir le titre "I Don’t Mind", et "On the Wrong Side" .

" Bon nombre des chansons de cet album parlent du travail et de la discipline qu’il faut pour maintenir une relation à long terme. Certaines mettent en avant les concessions et d’autres, les avantages", explique Lindsey Buckingham. "Mais c’est un album optimiste et très positif. C’est une célébration d’un aspect de la vie. "

En mars dernier, Mick Fleetwood semblait s’adoucir quant à un éventuel retour de Lindsey Buckingham au sein de Fleetwood Mac.

Alors que Lindsey Buckingham a été viré du groupe en 2018, Mick Fleetwood, qui était encore catégorique quant à son éventuel retour l’année passée, semble changer d’avis.

Souvenez-vous, le guitariste avait été forcé de quitter Fleetwood Mac il y a trois ans car il ne "partageait pas la même vision" que les autres membres. Ses relations compliquées avec Stevie Nicks étaient également au centre de cette discorde. Cette dernière aurait même posé un ultimatum aux autres membres en leur demandant de choisir entre Lindsey ou elle.

Depuis lors, elle a aussi fait un pas vers Lindsey Buckingham qui avait dû être opéré l’année passée.

Concernant une éventuelle reformation avec Fleetwood Mac, tandis que ce sont maintenant Mike Campbell (Tom Petty And The Heartbreakers) et Neil Finn (Crowded House) qui l’ont remplacé, il s’explique : "Des choses étranges peuvent se produire. Je considère Fleetwood Mac comme une grande famille. Tout le monde y a joué un rôle important, même d’anciens membres comme le guitariste Bob Welch, qui a eu une grande influence et est souvent oublié."

"Le rôle de Lindsey dans Fleetwood Mac ne sera, pour des raisons évidentes, jamais oublié. […] Est-ce que j’aimerais qu’on se reforme ? Oui, j’aime penser que chacun d’entre nous peut guérir, tout en respectant les autres membres du groupe, Neil Finn et Mike Campbell."

De son côté, Christine McVie a évoqué les prochaines tournées potentielles de Fleetwood Mac, et le fait qu’elle pensait le futur incertain. Elle a ensuite clarifié ses propos : "J’ai répondu un peu rapidement que le groupe pouvait en avoir terminé avec cela et aussi un "on ne sait jamais". Mais je voulais en fait insister sur le fait qu’après une telle année, on ne sait pas ce que nous réserve le futur."