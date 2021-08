Save My Soul : Les Cover-Up

Les disc-jockeys de l’époque, possédant l’une ou l’autre rareté, avaient l’habitude de recouvrir le macaron central, empêchant ainsi les indiscrets de connaître le titre et l’artiste joué durant la soirée. Le cover-up était né ! D’un simple rond de papier découpé et placé sur le label, le cover-up prendra d’autres formes plus destroy…

Certains DJ's colleront des labels provenant d’autres disques pour brouiller les pistes encore plus, tandis que d’autres, moins respectueux envers l’objet, iront jusqu’à gratter complètement l’étiquette centrale. On verra même l’émergence de fausses étiquettes remplaçant purement et simplement celles d’origines, on ne sait plus qui chante quoi et ces disques sont devenus eux aussi des collectors, très recherchés.

© nothern soul La pratique du cover-up a été bien décrite dans le film ''Northern Soul'' de Elaine Constantine sortit en 2013. La photographe et réalisatrice anglaise dépeint la vie morose du nord de l’Angleterre au milieu des années septante : Deux adolescents, fous de soul music, qui ne vivent que pour les soirées, nourrissent le projet d’un voyage aux USA pour ramener des disques que personne ne connaît. Un soir, au hasard d’un arrivage de disques, ils découvrent le Saint Graal, le fameux morceau joué par le disc-jockey star de l’époque. Ils viennent de trouver le fameux cover-up qui fait fureur dans les soirées…

© the salvadors Ce mystérieux cover-up s’appelle ''Stick By Me Baby'' par The Salvadors, un groupe de Saint-Louis fondé en 1957, des copains d’école qui ne connaîtrons qu’un très modeste succès. En 1967, sort ''Stick By Me Baby'' sur Wise World, un petit label de Chicago, dont une version bootleg, entendez par-là une version pirate, ressortira dans les années 70. Un classique northern soul est né.

Replongeons dans cette période bénie, entre sixties et seventies, une époque où les 45 tours se vendaient par millions, et parmi ces quantités astronomiques de galettes, des disques tantôt rares, tantôt introuvables, que les DJ's de l'époque faisaient tourner dans les clubs branchés et spécialisés en soul music.