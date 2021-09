Road Trip : Great Willow

Un première étape en Californie, à Los Angeles plus précisément en compagnie du groupe dont tout le monde parle en moment : Great Willow ! C’est la nouvelle vague californienne : See Hawks In L.A., Petty Chavez, Ted Russell Kamp, Old Californio pour n’en citer que quelques-uns, et bien sûr Great Willow. La presse spécialisée, comme le magazine No Drepression parle du groupe en termes dithyrambiques. Trois musiciens capables de sortir des sonorités extraordinaires et James Combs, le leader, qui est déjà considéré comme l’un des meilleurs songwriters de Los Angeles est accompagné de Erin Hawkins et Ed Barguiarena. greatwillowmusic.com

© Great Willow Le single ''Together Again'' évoque les retrouvailles, se revoir, parler et bouger à nouveau après ces longs mois de pandémie. Depuis le 23 juillet, date de sortie du single ''Together Again'', pas mal de radio aux États-Unis, mais aussi en Angleterre ont été conquises par le trio.

Le reportage "A Sunny Day In Beachwood" nous replonge dans l’ambiance de Laurel Canyon, un event post-covid avec ces groupes qui agitent la scène musicale californienne : I See Hawks in L.A., Ted Russell Kamp, Petty Chavez, Old Californio et Great Willow.