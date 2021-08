R&R Attitude 2/5 : Direction les bancs de l’école, c’est la rentrée !

Beatles – Getting Better

L’école, c’est avant tout un cadre avec ses règles, sa hiérarchie et ses obligations. Pour certains de nos rockeurs, ce ne fut pas une mince affaire de s’en tenir à ces limites… Et quand ils s’en souviennent bien plus tard, on sent comme une pointe de rancune toujours bien présente. Evocation de ces souvenirs d’école avec les Beatles, Madness ou encore Kaiser Chiefs.

