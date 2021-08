R&R Attitude 1/5 : Direction les bancs de l’école, c’est la rentrée !

C’est la fin de l’été, le retour à l’école pour les plus jeunes et pour les autres direction boulot. Mais justement, n’est-ce pas le moment propice pour se remémorer ces années sur les bancs scolaires… Cancres, intellos, toujours malades ou jamais absents, vous étiez plutôt de quel côté ? Souvenirs d’école, on les évoque à travers des classiques des Kinks, des White Stripes, de Mötley Crüe ou encore des Jackson Five…

