Paul McCartney : "Ce n’est pas moi qui suis à l’origine de la rupture des Beatles"

L’artiste est revenu sur la rupture la plus célèbre de l’histoire de la musique rock il y a plus de 50 ans.

Pendant de nombreuses années, beaucoup ont en effet cru qu’il était à l’origine de la séparation des Beatles, après qu’il a affirmé dans une interview en 1970 que l’aventure Beatles était terminée. Et c’est dans une série d’interviews à la BBC, This Cultural Life, qu’il dément ces allégations :

"Je ne suis pas à la base de cette rupture. C’était bien le fait de notre Johnny. C’était mon groupe, mon travail, ma vie. Donc oui, je voulais continuer."

Après qu’on lui a demandé pourquoi avait-il pris la décision de commencer une carrière en solo, il a répondu : "Arrêtez-vous ici. Je ne suis pas à l’origine de cette séparation. Non, non. John est arrivé un jour pour nous dire qu’il quittait les Beatles. Ce n’est pas ça, la base de l’histoire ?"

McCartney explique ensuite d’où provient la confusion : la séparation était en fait actée depuis un certain temps, mais leur nouveau manager, Allen Klein, avait demandé au groupe de ne rien dévoiler car il avait encore des négociations à conclure : "Et donc pendant quelques mois, on devait faire semblant. C’était bizarre, car on savait que c’était la fin, et on ne pouvait pas partir". McCartney en a eu assez et a finalement dévoilé la triste nouvelle car il "en avait marre de tout cacher".

L’artiste croit néanmoins que la rupture était inévitable : "Lennon voulait aller dans un lit militer pour la paix à Amsterdam, et on ne pouvait rien y changer."

Et si Lennon n’avait pas quitté le groupe, leur histoire aurait été bien plus longue, selon Mccartney : "On aurait pu aller plus loin. Mais John démarrait une nouvelle vie avec Yoko. Et il a toujours voulu enfreindre les règles de la société, car il avait été élevé par sa tante Mimi, qui était assez répressive, alors il essayait toujours d’aller à l’encontre des choses."

Cette série d’interview sera diffusée sur la chaîne Radio 4 de la BBC dès le 23 octobre, suivie de son livre The Lyrics, qui explicitera les paroles de 154 titres qu’il a écrits au cours de sa carrière en solo, avec les Wings ou encore avec les Beatles et sortira le 2 novembre.

Le documentaire Get Back réalisé par Peter Jackson, arrivera lui en trois parties les 25, 26 et 27 novembre prochain en streaming.