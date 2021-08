Main Stage : Stadio Olimpico di Roma

Voici un lieu de concert dans une ville du sud qui sent bon les vacances et le football puisqu’il s’agit du stade olympique de Rome ou si vous préférez Stadio Olimpico di Roma. Comme son nom l’indique ce stade de 65.000 places a été construit en 1953 pour accueillir les jeux olympiques d’été 7 ans plus tard.

Quelques artistes ont enregistré leur concert dans ce temple du football, que ce soit tout ou en partie. En 2006 Depeche Mode capta l’un des 46 concerts rassemblés sur ''Recording The Angel'', disponible en téléchargement sur le Net. Ils firent la même démarche 3 ans plus tard lors de la tournée ''Tour Of The Universe''. En 2010, lors de la tournée ''360°'' U2 y enregistra le titre ''Bad'' immortalisé sur un live de 22 morceaux réservé aux fans du groupe via leur site web. En 2013, en plein ''Sustainable Tour'' Muse à fait stade comble à Rome. Le concert enregistré et filmé en haute définition sortira en CD, DVD et sera même projeté dans quelques cinémas.