Les premières images du documentaire sur The Velvet Underground

The Velvet Underground

Annoncé depuis quasi un an maintenant,

The Velvet Underground: A Documentary Film By Todd Haynes sera disponible via Apple TV+ dès le 15 octobre prochain.

Selon le communiqué de presse, le film rassemble des conversations avec des "musiciens-clé" qui fréquentaient Lou Reed et ses collègues du groupe à l’époque : "Un vrai Trésor de performances inédites et une riche collection d’enregistrements, en plus de films d’ Andy Warhol et d’autres expériences artistiques".

The Velvet Underground sera produit par Polygram Entertainment, Motto Pictures, et Killer Films, en association avec Federal Films. Christine Vachon, Julie Goldman, Christopher Clements, Carolyn Hepburn, et David Blackman en sont les producteurs.