Le magnifique hommage créatif d’un berger à sa tante décédée au son de Simon & Garfunkel

La scène se passe en Australie.

Suite aux mesures anti-covid en vigueur dans le pays, les frontières entre les États du pays sont fermées, ce qui a empêché Ben Jackson, un berger de Nouvelle-Galles du Sud, d’assister aux obsèques de sa tante à Brisbane, la capitale du Queensland qui se trouve à 400km de chez lui. Celle-ci venait de décéder des suites d'un cancer contre lequel elle se battait depuis deux ans.

L'homme a donc décidé de rendre un hommage innovant et émouvant à celle-ci en réalisant une vidéo dans laquelle on peut voir son immense troupeau de moutons former un cœur géant sur une immense plaine. Ce ne fut évidemment pas facile à réaliser et Ben a du s'y prendre trois à quatre fois avant d'obtenir une prise convaincante.

Il a ensuite décidé d'y ajouter le classique de Simon et Garfunkel, "Bridge Over Troubled Water".

Le résultat est absolument stupéfiant et la vidéo a depuis fait le buzz autour du monde en émouvant de nombreux internautes.