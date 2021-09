La star du foot Stuart Pearce dans le nouveau clip des Stranglers

Place aujourd’hui au single "This Song", avec un clip qui accueille la star du football Stuart Pearce, ancien joueur anglais de Nottingham Forest et Manchester City.

Dans les images, Stuart Pearce déambule dans les rues de Camberwell, au Sud de Londres, poursuivi par trois assaillants mystérieux.

"Quand les Stranglers vous font ce genre d’offre, vous ne refusez pas", a expliqué l’ancien footballeur. "Je l’ai jouée cool, mais franchement, j’étais tout excité et honoré qu’on me le demande. Je suis fan des Stranglers depuis toujours, et faire partie de ce clip est vraiment un événement particulier. Ce morceau "This Song" est excellent, très catchy et on y retrouve les marqueurs classiques du groupe."

Le sportif n’est pas étranger au monde musical puisque c’est lui qui avait présenté les Sex Pistols sur scène aux côtés de l’actuel manager anglais Gareth Southgate lorsque le groupe s’était reformé pour deux concerts au Finsbury Park de Londres en 1996, et il apparaît sur la pochette intérieure de l’album des Lurkers God, Lonely Men. Il explique aussi avoir vus les Stranglers sur scène plus de 300 fois.

Interrogé sur ce qu’il pense du prochain album Dark Matters, Stuart Pearce a ajouté : "C’est un hommage parfait à Dave Greenfield, qui nous manque à tous. Je suis sûr que je parle au nom de tous les fans des Stranglers en disant que nous avons hâte de revoir les gars en tournée."