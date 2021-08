L’histoire de Stevie Van Zandt sort le 28 septembre

Unrequited Infatuations peut être précommandé dès maintenant et sortira en format physique, e-book, et livre audio.

“J’ai vu assez de choses qui justifiaient qu’on les écrive et qu’on les partage", a déclaré Stevie Van Zandt. "Et en ce qui concerne mon chemin de vie ? J’espère que ce livre me l’expliquera !"

Il y sera question de son travail d’acteur (dans la série culte The Sopranos, notamment), de son émission radio Underground Garage, de son label, Wicked Cool, et des dernières retrouvailles avec le E Street Band et Bruce Springsteen.

Van Zandt y évoquera son travail en tant qu’activiste anti-apartheid, notamment avec l’album de 1985, Sun City, au générique duquel on retrouvait une série de très grands noms comme Ringo Starr, Peter Gabriel, Gil Scott-Heron, Miles Davis, Grandmaster Melle Mel, Bono, Keith Richards, Miles Davis, et Herbie Hancock.

Plus de 200 musiciens et chanteurs étaient réunis samedi après-midi à Lustin, sur les hauteurs de Namur. Ils s’étaient donné rendez-vous pour enregistrer un clip vidéo d’une reprise de Bruce Springsteen. L’occasion pour eux de jouer à nouveau en groupe mais aussi d’essayer d’attirer l’attention de la star américaine. Les écoles de musique qui ont organisé l’évènement n’ont pas lésiné sur les moyens. Un avion avec une banderole en anglais indiquant "On t’attend Bruce" a même survolé la plaine. Car le but, c’est que l’artiste américain lui-même voie le clip musical et vienne un jour chanter à Lustin. Samuel Goits, un des organisateurs de l’évènement confirme que quelques contacts ont été pris avec l’entourage de la star. Le clip sera finalisé d’ici une quinzaine de jours et ensuite envoyé à Bruce Springsteen. Tous les participants attendent avec grande impatience de voir quelle sera sa réaction.