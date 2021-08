Iron Maiden – Senjutsu

Un deuxième titre issu du 17e album studio du groupe avait récemment été dévoilé. Intitulé "Stratego", il a été écrit par le guitariste Janick Gers et le bassiste et membre fondateur Steve Harris. C’est dans les studios Guillaume Tell qu’il a été produit par Kevin ‘Caveman’Shirley et co-produit par Steve Harris.

Un court métrage nous en disait récemment plus sur la réalisation du nouvel album.

La vidéo à découvrir ci-dessous présente de courts clips du bassiste Steve Harris, du chanteur Bruce Dickinson et du producteur de longue date Kevin Shirley parlant de l’album.



"Ça a été une très, très bonne expérience," dit Bruce Dickinson. "Je pense que c’est un meilleur album que Book Of Souls. Vraiment. […] Je pense que c’est plus complexe, poursuit-il. "Et c’est certainement plus varié. Et il y aura de véritables surprises, certains titres surprendront les fans".

Kevin Shirley précise qu’il collabore avec Iron Maiden depuis plus de 20 ans et que cet album est certainement le meilleur et que "les titres sont de la dynamite".

Le choix de retourner dans le même studio avait été quant à lui motivé dans une précédente interview de Steve Harris.