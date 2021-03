Hooverphonic dévoile son nouveau titre pour l'Eurovision

En février 2020, Hooverphonic avait sorti "Release Me", pour représenter la Belgique à l'Eurovision.

Mais, tout a beaucoup changé en un an. D’une part, l’Eurovision a été postposée à cause de la pandémie, et d’autre part, le groupe a connu une nouvelle évolution aussi. En novembre dernier, nous apprenions que le line-up du groupe belge Hooverphonic revenait à une édition précédente, en retrouvant la chanteuse Geike Arnaert. Elle avait passé 11 années avec les membres du groupe, en tant que chanteuse, puis avait quitté le projet en 2008. C’est au moment de cette annonce qu’une version 2.0 du titre "Mad About You" était sortie, suivie un mois plus tard d’un tout nouveau clip.

Mais l’Eurovision aura bien lieu le 22 mai à Rotterdam aux Pays-Bas, les organisateurs du concours Eurovision de la Chanson l’ont confirmé. Les 41 représentants des pays impliqués y joueront en live et en personne, à moins d’être empêchés de voyager par la pandémie. Dans ce cas, une performance enregistrée dans leur pays sera proposée.

Côté Belgique, ce sera donc bien le groupe Hooverphonic qui nous représentera et on découvre aujourd’hui le titre qu’ils ont préparé pour l’occasion, "The Wrong Place" :