Guitar Heroes du 3 septembre : Brian May, le guitariste de Queen

Durant les années 80, entre le punk agonisant et le grunge en devenir, Queen fut avec Dire Straits et Van Halen un des groupes qui hissa haut les couleurs de la guitare électrique à cette époque où, déjà, la technologie s’imaginait pouvoir chasser ces instruments du devant de la scène.

Heureusement il n’en fut rien et, comme pour la majorité de ce que nous appelons les "guitar heroes", le son du guitariste du groupe, Brian May, vient avant tout de ses doigts et de son indiscutable talent de musicien. A cela, l’élément central est sa guitare entièrement faite 'maison', la 'Red Special' qui contribue à une signature sonore immédiatement identifiable. Découvrons ensemble comment Brian May est devenu à son tour un 'guitar hero' mondialement célèbre, ainsi que les artistes qui l’ont influencé, et ceux qui en tirent encore aujourd’hui leurs inspirations.