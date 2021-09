Génération 21 : White Horses

White Horses associe ses compositions à un univers lyrique peu ordinaire de folk venu des ténèbres. Là où la campagne épouse la ville et où l’acier se fond dans le bois. L’histoire de White Horses , portée par Pete à la guitare et au chant, Julien au banjo, Bruce à la basse et Fleure à la batterie, démarre il y a trois ans, dans une colocation, où la bande métamorphose la cave en petit local de compositions et de répétitions. Fleure complète les racines du groupe : " À l’origine, nous nous sommes rencontrés lors de nos études à Louvain-la-Neuve où nous avons koté ensemble au Kapodastre, un kot-à-projet musical… Quand on a emménagé ensemble et que nous avons lancé le groupe, nous avions déjà joué ensemble pendant plusieurs années et nous étions avant tout une bonne bande de potes ".

Entre-temps, le groupe a eu le b’honneur de vivre un premier concert : " Cet été, nous avons eu l’occasion de présenter notre set entier d’une heure sur scène, ce qui fut un plaisir immense ! Pouvoir partager tout ce travail avec un public, recevoir ses réactions aux morceaux, vivre pleinement le moment… Nous sommes impatients d’avoir de nouvelles dates ! "

Tout comme je suis impatient de les découvrir sur scène, et de me laisser emporter dans une tempête de riffs enivrants, de lignes de basse frissonnantes, de percussions tribales, d’un harmo et d’un banjo aux mélodies virales… Julien élargit le champ musical : " D’un point de vue plus général, on oscille entre des titres plus calmes à la guitare acoustique et des titres bien lourds et rock, voire punk. Le tout trempé dans une ambiance sombre et profonde. On brasse donc beaucoup de styles musicaux et on tient à ce mélange que nous avons décidé d’appeler ‘hard folk’".

Exemple de hard folk avec le titre " Age Of Sin ", dont Pete évoque le thème : " Age of Sin parle des externalités du progrès, mais aussi de la ville où Fleure et moi avons grandi : Liège. Elle parle du passé de mineur de mon arrière-grand-père. "

