Fleetwood Mac: décès de Peter Green

On apprend à l'instant le décès de Peter Green, co-fondateur de Fleetwood Mac, à 73 ans. Sa famille a confirmé l'information via les avocats de Swan Turton, qui s'expriment en leur nom:

Le 8e CD du package est un "Live From the Record Plant 12-15-74," enregistré peu avant que Stevie Nicks et Lindsey Buckingham ne rejoignent le groupe. Celui-ci retournera en studio à Sausalito, en Californie, deux ans plus tard, pour y enregistrer l’incontournable album Rumours .

La collection comprend aussi les albums "Kiln House" (1970), "Future Games" (1971), "Bare Trees" (1972), "Penguin" (1973), "Mystery to Me" (1973) et "Heroes Are Hard to Find" (1974) — avec des titres bonus.

"Fleetwood Mac 1969-1974" rassemblera 8 cds, et couvrira la période à partir du troisième album, " Then Play On," sorti en 1969. A l’époque, le line-up évoluera avec le départ en 1970 du guitariste fondateur, Peter Green.

Rhino annonce aussi une édition de quatre vinyles avec "Penguin, Mystery To Me," "Heroes Are Hard to Find," et l'album live. Pressé en vinyl 180gr, l'édition contient un single 7 pouces du single "For Your Love" et l'inédit "Good Things (Come to Those Who Wait)." Elle existera en édition vinyle colorée limitée, déjà disponible à la précommande ici.

