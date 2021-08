Evan Rachel Wood adresse un doigt d'honneur à Marilyn Manson

Vendredi dernier, Marilyn Manson a été aperçu lors d’un événement pour le prochain album du rappeur Kanye West à Chicago. Il est apparu au balcon d’une structure représentant une église et placée au milieu du stade. Il suivait Kanye West qui entamait le titre "Jail" aux côtés d’une personne masquée qui serait, selon les rumeurs, DaBaby. Le 29 août, il a été confirmé que Marilyn Manson est bien crédité comme co-auteur de "Jail" et Jail Pt. 2", qui apparaitront tous deux sur l'album DONDA.

C’est la première fois qu’on le voyait en public depuis les accusations qui pèsent contre lui.

Marilyn Manson avait officiellement réfuté les allégations portées par l’actrice de Game Of Thrones, Esme Bianco, les qualifiant de " fausses et imméritées " et faisant partie " d’une attaque coordonnée entre plusieurs plaignants ".

Quelques heures après cette apparition, une des plaignantes, Evan Rachel Wood, a partagé sur les réseaux sociaux un doigt d'honneur qui semble adressé à Marilyn Manson, alors qu'elle reprenait "You Get What You Give" des New Radicals lors d'un concert à Hollywood.