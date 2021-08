Eric Clapton sort un titre aux accents antivax

Et aujourd’hui, il dévoile un nouveau titre aux accents antivax avec un clip où l’on voit des personnes "hypnotisées" et des manifestants arborant des pancartes avec écrit "Liberté" et "Stop".

Le guitariste partage, semble-t-il, sa frustration par rapport aux mesures sanitaires contre le Covid-19 dans son nouveau titre, "This Has Gotta Stop".

De son côté, Brian May, le guitariste de Queen, a récemment précisé qu’il respectait Clapton, mais que leurs avis divergent à bien des égards…

Brian May précisait notamment que Clapton restera son héros, bien que celui-ci " trouve normal de tirer sur les animaux pour s’amuser. Nous avons nos désaccords, mais je n’arrêterai jamais de respecter cet homme".

Brian May va plus loin en déclarant également que selon lui, les antivax sont des "barjots". Avouant être devenu très attentif à sa santé et à l’exercice après avoir subi une crise cardiaque et avoir reçu trois endoprothèses en mai 2020, le guitariste soutient la science et le vaccin contre le Covid-19 : "Il y a beaucoup de preuves pour montrer que la vaccination aide," a-t-il noté. "Dans l’ensemble, ils ont été très sûrs. Il y aura toujours des effets secondaires dans tous les médicaments que vous prenez, mais dire que les vaccins sont un complot pour vous tuer, je suis désolé, cela relève de la folie".