Des très belles photos inédites de Suede

Suede va sortir un journal photo sous le nom So Young : Suede 1991-1993.

Compilé par le batteur Simon Gilbert, il y raconte son arrivée dans le groupe en 1991 et l’aventure jusqu’à la sortie du premier album en 1993 et de sa première place dans les charts.

Le livre est attendu pour le 8 octobre et promet, selon le communiqué officiel, " une riche collection de photos d’archive inédites qui immortalise chaque moment des débuts du groupe Suede".

Simon Gilbert ajoute “So Young est l’idée que j’avais dans la tête depuis 30 ans. A l’époque où j’ai commencé la musique, je préférais voir des groupes qui étaient loin des feux de la rampe de Top of the Pops. Les photos des Pistols dans un pub ou des Clash à un checkpoint de Belfast me fascinaient et ont forgé ma vision de ce qu’était la vie dans un groupe. "