Décès de Robby Steinhardt de Kansas

On apprend le décès de Robert E. “Robby” Steinhardt, chanteur et violoniste du groupe Kansas. Il a succombé à une pancréatite à l’âge de 71 ans.

Son épouse, Cindy Steinhardt, avait annoncé son hospitalisation samedi à Tampa, en Floride. Elle avait alors précisé qu’il venait d’enregistrer son premier album solo et qu’il espérait être rapidement de retour sur scène et en tournée.

Robby Steinhardt, natif de Lawrence, dans le Kansas, était membre originel du groupe, avec Kerry Livgren, Rich Williams, Phil Ehart, Dave Hope et Steve Walsh, qui avait grandi, lui, dans le Missouri. Il se produira avec Kansas de 1973 à 1982 et de 1997 à 2006.

Le groupe a vendu plus de 15 millions de disques et peut se targuer de sept hits classés dans le top 40 hits, dont “Dust in the Wind” et “Carry on Wayward Son.”

Le groupe existe toujours et est basé maintenant à Atlanta, continue à se produire avec Williams et Ehart pour seuls membres originels.