"Dare to Know", le nouveau clip de Yes à découvrir ici !

Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Jon Davison et Billy Sherwood, ont annoncé The Quest qui sortira via InsideOutMusic/Sony Music le 1er octobre.

"La plupart des morceaux ont été écrits à la fin de l’année 2019, et le reste en 2020", a expliqué Steve Howe. "Nous avons ensuite finalisé les orchestrations et le son global de ces nouveaux enregistrements pour mettre plus en avant les mélodies, et en valeur les solos d’instruments."

The Quest - 2CD Digipak tracklisting :



CD1 :

01. The Ice Bridge 7.01

02. Dare To Know 6.00

03. Minus The Man 5.35

04. Leave Well Alone 8.06

05. The Western Edge 4.26

06. Future Memories 5.08

07. Music To My Ears 4.41

08. A Living Island 6.52



CD2 :

01. Sister Sleeping Soul 4.51

02. Mystery Tour 3.33

03. Damaged World 5.20



Formats are :

Limited Edition Deluxe 2LP & 2CD plus Blu-ray Box-set

Limited Edition 2CD & Blu-ray Artbook

Gatefold 2LP & 2CD plus LP-booklet

2CD Digipak

Digital Album

Et ce n’est pas la seule actualité du groupe, puisque The Symphonic Music Of Yes de YES est ressorti via Voiceprint Records le 30 juillet.

Au début du mois de mai, Yes proposait son très beau coffret intitulé Union 30 live pour célébrer le 30e anniversaire de la tournée qui regroupait Jon Anderson, Bill Bruford, Steve Howe, Tony Kaye, Trevor Rabin, Chris Squire, Rick Wakeman et Alan White.

On parle cette fois de l’album sorti dix ans plus tard avec des versions orchestrales signées par l’arrangeur de Jethro Tull, avec le London Philharmonic Orchestra et l’English Chamber Orchestra.

L’album avait été réalisé par l’ingénieur du son célèbre, Alan Parsons, avec le claviériste Julian Colbeck, du groupe parallèle " Anderson Bruford Wakeman Howe " et Steve Hackett, et le bassiste Tim Harries, du groupe de Bill Bruford, Earthworks.

Ce disque fait partie d’une série de rééditions lancée par Palmer avec d’autres grands noms comme Genesis, les Beatles et Jethro Tull.