Damon Albarn évoque "la vie d'après" dans son nouveau titre

Ces morceaux sont donc accompagnés de courts films rassemblés sous le nom de Sublime Boulevards – Performance Films, lancé aujourd’hui via YouTube. Damon Albarn s’y produit avec un groupe complet, un quartet de cordes, le tout est filmé en noir & blanc et réalisé par le fondateur de Transgressive Records, Toby L.

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows était à l’origine un projet orchestral inspiré par les paysages islandais, et qui devait sortir en 2020. Mais avec la pandémie, Damon Albarn a préféré le compléter et onze morceaux sont nés. Ils évoquent la fragilité, la perte, la résilience et la renaissance. Le résultat est une collection panoramique de chansons que nous raconte Damon Albarn. Le titre de l’album a été choisi en référence à un poème de John Clare, Love and Memory.