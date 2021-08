Brian Setzer sort un clip vintage

Le clip de “Rockabilly Banjo”, écrit par Brian Setzer et Stephen “Dibbs” Preston (The Rockats) est maintenant sorti. Du pur rockabilly avec du banjo et Paul Franklin à la pedal steel guitare.

Brian Setzer a expliqué que cet album fait référence "à ses motos et hot rods" : "J’ai toujours la même passion pour la vitesse et l’adrénaline. Mais l’album parle aussi de mes problèmes d’acouphènes : ça s’est aggravé et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus jouer comme je le voulais."

"Pendant ma convalescence, j’étais face à un petit ampli et ça ne fonctionnait pas. Mes plus gros amplis font gronder ma guitare, et ça fait vraiment partie de mon son. J’étais donc abattu pendant tout un moment car je me disais que je ne pourrai plus jamais y parvenir. Donc oui, Gotta Have the Rumble fait référence à ces deux aspects."

Produit par Julian Raymond (Glen Campbell and Cheap Trick), l’album comporte 10 titres écrits et co-écrits par Setzer lui-même. Il a été enregistré à Minneapolis (la ville d’adoption de l’artiste) et aussi à Nashville.