Barock Never Dies : Metallica Symphonique

Faisons simple et efficace, avec un groupe qui peut se permettre de se reposer sur ses succès et un grand cru de 1999 qui a été un de leurs grands succès justement – ça incluait des grosses parties de guitare basse, des grosses batteries… Et 80 musiciens d’un orchestre symphonique.

''S&M'' c’est le titre (joliment ambigu d’ailleurs) de cet album de Metallica. Mais, espèces de petits coquins, ''S&M'' ça veut simplement dire 'Symphonique et Metallica' bien sûr ! Cette année-là, en 99, donc le groupe a donné 2 concerts avec l’Orchestre Symphonique de San Francisco. C’était un hommage à leur ancien bassiste Cliff Burton, qui est décédé bien trop jeune dans un accident en 1986 – qui était un grand amateur de musique classique et une pièce maîtresse du groupe (il faut le dire), sur les 3 premiers albums – c’est lui qui a composé notamment ''The Call of Ktulu'' et l’instrumentale "Orion" sur ''Master of Puppets''.

Plusieurs arrangements de l’album ''S&M'' ont été écrits par un grand musicien, celui qui dirigeait l’orchestre de San Francisco les soirs des enregistrements en 1999, c’est Michael Kamen. Mais qui est-ce donc ? Eh bien on peut dire que Metallica s’est offert les services d’un grand monsieur quand on sait qu’il a travaillé sur l’album ''The Wall'' de Pink Floyd, avec Sting, avec Clapton, David Bowie, Kate Bush, Queen, Eurythmics, et j’en passe et j’en passe même beaucoup, et à part ça, il a aussi trouvé le temps d’écrire des musiques de film : ''Brazil'', ''Highlander'', ''X-Men'', ''Robin des Bois'' et ''L’Arme Fatale'', c’était lui aussi.

"S&M" a été quintuple album de platine – aux États-Unis un album de platine ça fait 1.000.000 d’albums, ça voudrait dire 5 millions vendus – ça fait un beau succès et accessoirement pas mal d’argent. Alors tant qu’à faire, Metallica a remis ça bien sûr, en 2019 toujours avec l’orchestre symphonique de San Francisco mais comme Michael Kamen nous a quittés en 2003, c’est un autre grand musicien et chef d’orchestre qui est apparu aux côtés du groupe : Michael Tilson Thomas.

Alors il n’y a pas grand-chose à dire, c’est du Metallica dans toute sa splendeur, les orchestrations sont assez bien équilibrées avec la musique du groupe, la synergie fonctionne, la magie prend, c’est épique, c’est grand, c’est fort, bref ça fait bien le job, et la participation d’un des plus grands chefs d’orchestre de sa génération suffit à souligner la qualité de la performance…