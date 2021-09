ABBA est de retour après 40 ans !

Le concert s’annonce quant à lui « exceptionnel » puisqu’on y verra les 4 stars en version digitale grâce à la technique de la motion capture aux côtés d’un groupe de 10 musiciens présents sur scène. Les images ont été réalisées par la société Industrial Light & Magic créée par George Lucas. Le spectacle aura lieu le 27 mai 2022 au Queen Elizabeth Olympic Park à Londres devant 3000 personnes.

Toutes les infos pour vous procurer des tickets sont à retrouver via http://abbavoyage.com.

En juillet 2020, Abba annonçait cinq nouveaux morceaux, dans le cadre des retrouvailles annoncées, puis postposées en 2021.

En avril 2018, le groupe avait dévoilé qu’il travaillait sur de nouveaux morceaux. Il s’apprêtait à sortir deux chansons, "I Still Have Faith In You" et "Don’t Shut Me Down", lors d’une émission télévisée. Il avait aussi prévu une tournée en hologramme pour 2019.