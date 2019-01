Zep et Dominique Bertail pour « Paris 2119 » - Entrez sans frapper - 21/01/2019

Zep et Dominique Bertail pour la BD « Paris 2119 » (Ed. Rue de Sèvres). « Paris, 2119. La Ville Lumière n'est plus qu'une cohabitation de quartiers délabrés face à un Paris musée transformé par un art brut qui a mal vieilli. Les clones, les drones et les hologrammes envahissent les espaces privés et publics. Pourtant, quelques éléments du XXIe siècle perdurent encore, tel que le métro, essentiellement squatté par les laissés-pour-compte. Désormais, la plupart des gens se déplacent via le Transcore, cabine individuelle de téléportation proposée à chaque coin de rue. Tristan Keys vit dans ce monde dont il rejette la déshumanisation. Tel un marginal, il continue à prendre le métro, à marcher dans les rues, contrairement à sa compagne Kloé, adepte de la téléportation intercontinentale. » Ils seront à la Foire du Livre de Bruxelles les 14 et 15 février.

