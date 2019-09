Zabou Breitman et les sorties ciné - Entrez sans frapper - 04/09/2019

Elle est notre invitée pour son adaptation en animation du best-seller de Yasmina Khadra : "Les hirondelles de Kaboul"... Dès 11h30, rendez-vous avec « Bagarre dans la Discothèque », un nouveau jeu musical complètement décalé où s'affrontent 2 chroniqueurs. Aujourd'hui : Adeline Dieudonné et Sébastien Ministru. Et dès midi : Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Le coeur de l'Angleterre" de Jonathan Coe (Gallimard), le premier grand roman du Brexit. Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le cœur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de divorce. Zabou Breitman pour son film d'animation "Les hirondelles de Kaboul", qui sort le 11/09. Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. "La mort qui tue", la nouvelle chronique d'Adeline Dieudonné. Aujourd'hui : la mort d'Edgar Alan Poe. Les sorties ciné avec Cathy Immelen : - La vie scolaire - Inséparables - Century of smoke

Émission Entrez sans frapper