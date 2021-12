Le Mug - invité 1 : sur Auvio

Directeur de TV5 Monde depuis 2013, Yves Bigot est à la fois journaliste, animateur, réalisateur, programmateur et producteur. Il a publié de nombreux ouvrages consacrés à la musique, mais cette fois c’est d’un roman dont il s’agit : le portrait d’une jeune fille (Katrijn Mühren) et d’une époque (les années 60).

Katrijn, est une jeune hollandaise de bonne famille comme il en est tant d'autres. Mais un scandale éclate un jour, jetant l'opprobre sur son père et la contraignant à l'exil ; la voilà lancée sur les routes, à la découverte d'elle-même et des mouvements de sa génération, entre les