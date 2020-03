Le Mug : Sortie ce mercredi 11 mars dans les salles sur Auvio

Le Grand Mug : Yolande Moreau pour le film de Martin Provost « La Bonne épouse » qui sort ce mercredi 11 mars dans les salles. Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?