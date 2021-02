Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'écrivain français Yannick Haenel pour le récit "Charlie Hebdo : Janvier 2015, Le Procès" (Les Échappés).



Le procès des attentats de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale de Montrouge et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, s'est ouvert le 2 septembre 2020 et aura duré près de deux mois et demi. Pour rendre compte de l'intensité de ces audiences chaque jour, l'écrivain Yannick Haenel et le dessinateur François Boucq ont été les oreilles et les yeux de Charlie Hebdo.