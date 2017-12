Yan Lindingre pour Fluide Glacial - Entrez sans frapper - 21/12/2017

Yan Lindingre, éditeur chez Fluide Glacial et rédacteur en chef du magazine Fluide Glacial pour plusieurs actus : un hommage au dessinateur et caricaturiste français Siné : "Siné comme chez lui", un Hors-Série Fluide Glacial "Les Pionniers (années 70)", consacré aux pionniers, ceux qui ont posé les bases de ce 9e art, "Fluide glacial des étoiles - La farce cachée de la force", une parodie de l'univers Star Wars et le 500ème numéro de Fluide Glacial, qui sortira en janvier 2018.

Émission Entrez sans frapper