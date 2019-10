Y a-t-il trop d’humoristes aujourd’hui ? Les réseaux sociaux et le stand-up font parfois penser que c’est un métier facile et accessible, trop peut-être ? Tentative de réponse avec l’humoriste Fanny Ruwet, l’acteur et humoriste Ary Abittan et le co-gérant du King Of Comedy Club Cedric Vantroyen.