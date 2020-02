Le Mug - Invité 2 : Une exposition photo à découvrir à Géopolis sur Auvio

L’exposition photo « What The Foot » à découvrir à Géopolis | Centre du photojournalisme du jeudi 20 février au 15 mars. Elles sont des millions à jouer au foot à travers le monde. Pourtant, de Bruxelles à Téhéran, de Buenos Aires à Amman, en passant par Paris et Abidjan, les femmes sont peu visibles au sein du sport le plus populaire de la planète. Avec Johanna de Tessières, membre du Collectif Huma à l’origine de cette exposition.