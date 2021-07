Week-end Première : sur Auvio

Une action de Rise For Climate pour venir en aide aux sinistrés des inondations

7h14 - Le journal des Jeux Olympiques : Christine Hanquet



7h20 - Concours : gagnez vos places pour aller voir Philippe Katerine en concert au festival Arena 5, à Brussels Expo.



7h38 - Interview (redif) : Charline Cauchie pour son podcast sur l'hypnose médicale : Ma voix t'accompagnera



8h - Journal - Thomas De Brouckère



8h17 - Journal des sports - Christine Hanquet



8h22 - Chronique (rediff) : Cyndia Izarelli nous parle de la menthe



8h37 - Toute ma vie j'ai rêvé d'être... musicothérapeute - La chronique d'Olivier Marchal, notre sociologue spécialiste des métiers



8h45 - Interview actu : Le collectif Rise for Climate Belgium organise un rassemblement de solidarité ce dimanche à Bruxelles. L'idée est de voir comment les Bruxellois peuvent venir en aide aux victimes des inondations. C'est aussi l'occasion revenir, avec Kim Le Quang, cocréateur de Rise For Climate, sur le lien entre ces terribles inondations et les changements climatiques.