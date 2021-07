Week-end Première : sur Auvio

7h 14 - Magazine sportif : Christine Hanquet reviendra sur les Jeux Olympiques de Tokyo... de 1964



8h45 - Interview actu : Charles Gardier pour les Belgofolies de Spa

Alternative musicale aux Francofolies de Spa, les Belgofolies étaient initialement prévues du 19 au 25 juillet. Le contexte actuel a poussé les organisateurs à remanier l'événement. Par respect pour les victimes, pour permettre à la ville de Spa de reprendre forme et à toute la Province de panser un minimum ses plaies. Les Belgofolies de Spa débutent donc ce 21 juillet pour 5 jours de festival sous le signe de la culture et de la solidarité. Les organisateurs ont décidé de s'engager au profit des sinistrés de la région en organisant une levée de fonds dans le cadre d'une grande soirée de clôture caritative le lundi 26 juillet. On en parle avec le directeur de l'événement, Charles Gardier.

