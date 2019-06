Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 30/06/2019

07H00 LE JOURNAL. Sophie Leonard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Nancy Ngoma, organisatrice du Tour et Taxi Summer Edition. Cette première édition proposera entre autres diverses activités autour de la gastronomie, de la musique, du sport et des loisirs et vise, avec le soutien des différents acteurs de la zone du canal, à devenir une attraction majeure de la capitale, pour les résidents comme pour les touristes. Chaque week-end, du 27 juin au 29 septembre, vivez l'expérience Summer Edition à Tour et Taxi !

07H15 BULLE SPORT.

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Benjamin Verpoorten - Place à présent à notre séquence Europe au quotidien, une Europe qui s'intéresse aux drones...Une nouvelle législation va voir le jour. Elle doit harmoniser les règles et permis pour l'ensemble de l'Union. Mais pourquoi légiférer ? Benjamin Verpoorten a mené sa petite enquête. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux - Ce dimanche dans Week-end 1ère, détour le long de le Semois namuroise avec notre curieuse du jour, Marianne Perilleux.

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont - Pour cette dernière chronique de la saison, retour sur les festivals classiques de l'été. Eté Mosan, les midis-minimes... bloquez vos agendas ! (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Aurélien Thierard - Retour sur le 30 juin 2017 et le décès de Simone Veil, grande figure de la vie politique, survivante de la Shoah, qui avait porté la loi française légalisant l'avortement en 1974.

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou - Dans la vie, tout s'arrête... rien ne dure. Plutôt que d'en être triste, pourquoi ne pas y voir une formidable opportunité de se réinventer ?



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire.

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Laeticia Cénac, journaliste pour son ouvrage "Dans les coulisses de Chanel". Maison incarnant le luxe à la française, Chanel côté coulisses nous invite à découvrir des métiers d'artisanat, de passions et de savoir-faire. Du travail créatif de l'énigmatique Karl Lagerfeld aux petites mains des ateliers, aux shows éblouissants... Incursion au coeur de cette maison historique avec la journaliste Laeticia Cenac. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Sandro Calderon, Journaliste à la RTBF et spécialiste des questions européennes pour préfacer le sommet européen du soir-même. Un sommet qui pourrait/devrait permettre d'amener un peu de clarté autour des hautes fonctions européennes. Qui prendrait les présidences de la Commission, du Conseil et du Parlement ? L'Europe sera-t-elle en ordre de marche après ce sommet européen ? Ou offrira-t-elle encore le spectacle de division auquel elle nous a trop souvent habitués ? Eléments de réponses avec notre expert.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cindya Izzareli - Balade en Vallée du Rhône, région très prisée des Belges, et qui s'efforce de faire renaitre son terroir. Ses vins, ses produits locaux, ses artisans et traditions culinaires... Invitation au voyage gourmand dès 8H45.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. ///

