Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 29/06/2019

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassee - Ce samedi, focus sur le paiement sans contact ! En cas de perte, de vol, comment réagir ? Mais aussi comment se protéger ? Certaines applications permettent même de renoncer instantanément au paiement sans contact... Explications avec Michel Gassée.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Frederic Faux - La carte postale cette semaine nous emmène en Suède. Nous allons nous parler de co-living, ou vie en communauté... ce principe qui consiste à investir une maison ou un immeuble ou chacun a son espace privée - une chambre et une salle de bain - mais partage tout le reste : le salon, la salle à manger, ou le bureau pour travailler. Un concept qui ne concerne plus seulement les étudiants et qui s'est concrétisé de manière spectaculaire à Stockholm, au K9, ou Kay Nine. C'est un immeuble d'un quartier chic de Stockholm où quatre étages sont partagés par plus de cinquante personnes. Une vie à 50 toujours à cent à l'heure, qui a ses contraintes, mais dont les habitants du K9, vous allez l'entendre, ne peuvent plus se passer. Un reportage de Frédéric Faux (R)

07H21 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Sophie Dumoulin, responsable de la communication à Archipel 19 (le nouveau nom du Fourquet) pour le Visueel festival Visuel. Tous les ans, le Kroon (Gemeenschapscentrum) et Archipel 19 (Centre culturel) donnent rendez-vous dans la rue aux habitants de Berchem-Sainte-Agathe et aux curieux(ses) pour un festival d'arts de rue, cirque et danse. Le festival des arts de la rue de Berchem-Sainte-Agathe, à Bruxelles, revient cette année pour deux jours de spectacles sans parole. Un univers où la langue n'est plus une frontière, le regard et les corps priment. Des spectacles de qualité dans un cadre unique. Deux yeux, deux jours de découverte



07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassee - Michel reçoit Amina Nehal, co-fondatrice de Ledea. Ledea, cette start-up belge fondée par trois jeunes Bruxellois vise à habiller toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. Le parcours professionnel des trois jeunes entrepreneurs est pourtant bien loin du monde de la mode. Parmi eux, deux sont aide-soignantes en maison de repos. Le troisième travaille dans une société de transport et termine ses études en commerce extérieur.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Aurélien Barrau pour son ouvrage "Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité". Aurélien Barrau est astrophysicien au CNRS et est devenu l'une des figures de proue du combat climatique et environnemental. En 2019, l'auteur de l'appel signé par 200 personnalités ne transige pas : il en appelle à une révolution ! Explication dès 07H45. (R)



08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassee - Michel reçoit Michel de Kemmeter, expert en transition économique et fondateur du Think Thank Club of Brussels. Pensions, formations, climat, ... l'ardoise à 9.000 milliards pour la Belgique. Des universitaires réunis autour du Club of Brussels ont identifié 26 enjeux que notre pays devra coûte que coûte résoudre lors de la prochaine décennie. La facture risque d'être salée. Objectif 2030-2030... c'est l'année que s'est fixé Michel de Kemmeter. D'ici là, estime-t-il, faute d'avoir pris les mesures nécessaires, il faudra résoudre plusieurs problèmes en même temps : les catastrophes naturelles, les pensions, la transition énergétique, la cybersécurité, l'absentéisme longue durée, ... Pendant 3 mois, avec l'aide d'une demi-douzaine de personnes, universitaires pour la plupart, Michel de Kemmeter a identifié 26 enjeux... et les a chiffrés.



08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Marie Frankinet, journaliste chez Moustique et à Pure pour aborder l'ouverture de la saison des festivals.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS. Nicole Debarre - Petit tour...

