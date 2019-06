Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 23/06/2019

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Thibaut Smits d'Abbey Beer pour nous parler du Festival Carrément bières à l'Abbaye de Villers-la-Ville. Néo-brasseries, craft beers, jeunes brasseurs décomplexés... La planète brassicole opère sa mue ! De nouveaux acteurs débarquent avec des approches insolites, terroiristes voire détonantes ! (T)

07H15 BULLE SPORT.

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele - Place à présent à notre séquence Europe qui s'intéresse aux maladies rares. En Europe, plus de 30 millions de personnes vivent ou vont vivre avec l'une de ces maladies, qui implique de changer son mode de vie, et d'affronter des soucis en dehors des traitements médicaux habituels. L'Union Européenne peut y changer quelque chose. Elle a lancé il y a deux ans les ERN, les "réseaux européens de référence". Myriam Baele nous propose de découvrir de quoi il s'agit, premier arrêt la maison d'une jeune maman du nom de Sophie. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrice Goldberg - Les secrets du sommeil : Dis-moi comment tu dors, je te dirais si tu dors bien ! Des études se sont penchées sur ces histoires de couchage : sur le dos, sur le côté ou sur le ventre... Toutes ces positions n'offrent pas les mêmes qualités de sommeil. Explications avec Patrice Goldberg !

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme - Focus sur le Festival Musiq'3.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi - 1988 : devant les sénateurs américains, le climatologue en chef de la NASA James E. Hansen révèle le réchauffement climatique par effet de serre. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou - La flexibilité. Découverte ce dimanche de cette capacité d'adaptation plus ou moins développée chez les individus. Arme précieuse pour ainsi affronter les étapes et embûches de l'existence, comment parvenir à vivre au mieux les aléas de nos vies ?



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire.

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Retour en ce début de l'été sur le légendaire "Summertime". Depuis la naissance de ce morceau de Gershwin dans Porgy And Bess en 35, l'air est ensuite devenu célèbre avec Billie Holiday. Sublimé par Mahalia Jackson, puis par Ella et Armstrong, retour sur ce grand classique du répertoire jazz avec Jacques Prouvost.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Jacques Borlée par téléphone. Ces 24 et 25 juin prochains, des milliers de jeunes bruxellois entre 10 et 12 ans célébreront ensemble le premier Brussels Urban Youth Games. Un grand événement sportif précurseur d'une édition internationale prévue pour juin 2020. (T)

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq - La grande histoire de l'iconique pizza ! Depuis son berceau de création aux déclinaisons street-food en version mondialisées... Une épopée gourmande qui clôturera ces deux saisons d'histoires de notre alimentation !

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Fabrice Lambert - Le journal des médias de Fabrice Lambert !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS