Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 22/06/2019

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois - Le soleil est de retour, l'occasion de faire un plongeon ! Les ventes de piscines décollent, c'est l'effet du bel été dernier. Mais tout le monde peut-il installer une piscine ? Avec ou sans permis ? Quelles dimensions sont autorisées ? Mode d'emploi des règles en la matière.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Franceline Beretti - Place à présent à la carte postale européenne qui nous emmène en Italie où l'équipe italienne de football s'est qualifiée pour les 8e de finale de la coupe du monde... L'équipe féminine, bien sûr, les hommes, eux, n'avaient même pas participé au dernier mondial ! Le prochain match des Italiennes c'est mardi 25 juin ... Les rencontres sont bien suivies dans le pays : plus de 7 millions de téléspectateurs pour le dernier match contre le Brésil... Pourtant, le foot féminin a eu du mal à s'imposer ! Le reportage à Milan de Franceline Beretti. (R)

07H21 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Yves Goldstein, directeur de la Fondation Kanal. Après plus d'un an d'existence, Kanal Brut arrive à son terme pour ainsi entrer dans une phase de transformation des lieux. Un festival pour ainsi clôturer cette année de préfiguration pour le pôle culturel d'Art moderne et contemporain. Découverte avec Yves Goldstein, directeur de la Fondation Kanal.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois - Fanny Lebrun, fondatrice de Cycle-en-terre, productrice de semences biologiques de légumes. La jeune entreprise prône l'autonomie alimentaire et la réappropriation du savoir-faire, parce que ces simples petites graines, sont pour elle la base de tout notre système alimentaire et agricoles. (R)

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Philippe Mattart, directeur de l'Apaq-w. 71 fermes ouvriront leurs portes ce week-end en Wallonie. Une journée qui au-delà de l'aspect festif entend bien lever le voile sur la filière agricole au cœur de nombreuses problématiques, questionnements et difficultés.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS.

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois - Patrick Charlier, directeur d'Unia. Les jobs étudiants réservés aux enfants du personnel d'une entreprise sont une discrimination. Cette vieille tradition peut sembler anodine, pourtant pour Unia, c'est le début des inégalités sociales. Le job étudiant a un rôle fondamental. C'est bien souvent la première expérience professionnelle qui va forger la perception du marché de l'emploi. Réserver les jobs aux enfants du personnel est une illustration de ce qu'on qualifie de discrimination structurelle, inconsciente et involontaire. Et, dans la perspective d'une société inclusive ce sont des mécanismes auxquels il faut mettre fin.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. François Kirsch

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Jean-Philippe Hogge, responsable de projet et formateur chez Modus Vivendi. Plus de 50 associations s'unissent pour revendiquer une autre politique `drogues', avec un focus spécifique sur le cannabis cette année. La campagne "Soutenez. Ne punissez pas" est une campagne internationale relayée en 2018 dans 98 pays et 234 villes. Elle plaide pour une politique des drogues basée sur des vérité scientifiques plutôt que sur des considérations morales.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS. Nicole Debarre - Petit tour d'horizon des activités culturelles du week-end. (R)

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS