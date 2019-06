Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 16/06/2019

07H00 LE JOURNAL. Sophie Brems

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Marina Bresciani, responsable du projet BXL TOUR. Le BXL TOUR c'est reparti ! Une journée dédiée à la petite reine et à la mobilité douce. Une course au cœur de Bruxelles désormais devenue référence et qui nous invite aussi à repenser notre rapport à la mobilité au cœur de la ville en 2019!

07H15 BULLE SPORT. Eric Libois

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Pasquale Nardonne - L'anniversaire du Tableau De Mendeleev.

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont - A quelques semaines des vacances d'été, retour ce dimanche sur les festivals classiques en Europe. Depuis l'Allemagne en passant par l'Italie et la France (Chorégies...) présentation des incontournables pour les mélomanes bourlingueurs! (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Valérie Hirsh - Émeutes de Soweto/ Retour ce dimanche sur le 16 juin 1976. Ce jour là, Soweto se soulevait contre l'apartheid! Retour sur cette date de l'histoire avec Valérie Hirsch depuis l'Afrique du Sud. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou - La flexibilité, une précieuse alliée dans nos quotidiens. Une posture d'ouverture ou d'adaptation qui nous permet d'appréhender les événements et blocages de la vie avec plus de facilité. Comment y parvenir et pourquoi ? Réponse avec Ilios Kotsou! (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Eric Libois

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Marc Pasteger pour parler de "C'est arrivé dans un jardin". 40 histoires insolites, dramatiques, mystérieuses et vraies compilées par le journaliste Marc Pasteger. Des chroniques insolites à l'heure du petit déjeuner.

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Gérard Legrand, inspecteur général de l'enseignement fondamental. C'était il y a dix ans tout juste : les épreuves du Certificat d'Etudes de Base (CEB) étaient imposées à tous les élèves de sixième primaire. Jusque-là, chaque réseau s'organisait de son côté. Un examen « inter-diocésain » dans le réseau libre, une épreuve « cantonale » pour les écoles communales.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens - Sophie reçoit Ariane Dierickx, directrice de L'Ilôt ASBL. Découverte du projet « Les Pots de L'Ilot », un service traiteur bio d'économie sociale visant à la réinsertion professionnelle de personnes ayant eu un parcours sans abri ou de grande précarité.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Fabrice Lambert!

