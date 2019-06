Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 15/06/2019

Week-end 1ère

SAMEDI



07H00 LE JOURNAL. Sophie Brems

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay - Le « bio ». Il peut être local, industriel, en circuit court...sa consommation reste marginale, +/-4%, mais le nombre d'enseignes « bio » explose en Belgique. Et il y a encore de la place, selon le spécialiste du retail, Gondola. Mais la production belge, à petite échelle, peut-elle suivre ? L'UCLouvain en tout cas tente de développer une solution orientée vers la rentabilité pour les petits producteurs et des prix bas pour le consommateur. Par quel tour de magie ?

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Myriam Baele - Notre carte postale cette semaine nous emmène à la Réunion...Théâtre d'un chantier d'une ampleur inédite : la construction d'une route de 12km, bâtie en mer, sur digue et pilotis, entre falaises et océan indien. Une route conçue pour tenir 100 ans, en résistants aux vagues et aux vents cycloniques. L'Union européenne co-finance les travaux à hauteur de 160 millions d'euros, aux côtés de la Région Réunion. Pour l'heure 60% de l'ouvrage est réalisé. Coup d'oeil sur ce chantier de tous les superlatifs, avec Anna Bellissens. (R)

07H21 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Sylvain Chauveau, co-curateur du Delicate Music Festival. En préambule aux festivals de l'été, véritables mastodontes musicaux, découverte ce samedi d'un festival au plus près du public... et tout en délicatesse à découvrir au Brass.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

07H38 GÉNÉRATION START UP. Maxime Paquay - Maxime reçoit Caroline Baseqz, de Smartbeam. Coordonner tous les intervenants dans un projet de construction ? L'enfer. La start-up lancée en 2017 vise du coup à faciliter la vie des entreprises de construction dans la gestion des tâches et le suivi budgétaire - rassemblant donc architecte, ingénieur, donneur d'ordre, banque, ... L'intention de Smartbeam était d'étendre leur plateforme au niveau européen dès 2019, où est-ce que ça en est ?

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - "Picasso obstinément méditerranéen" une expo pour ainsi mettre en exergue la place occupée par la grande bleue dans l'œuvre monumentale du génie Picasso ! Avec Camille Frasca, co-commissaire de l'exposition. (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Erik Libois

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Maxime Paquay - Selon Olivier Marchal, directeur de la cité des métiers de Charleroi, nous avons beaucoup trop longtemps scindé « intellectuel » et « manuel » dans la formation et le parcours scolaire. L'évolution du monde du travail est telle que le tronc commun serait une bonne chose. A titre personnel il dit ne pas craindre « pour l'intelligence de mes enfants, s'ils font un peu de codage et croisent dans leur classe et pendant plus longtemps des enfants qui n'ont pas les mêmes formes d'intelligences qu'eux et comprennent qu'il n'est de sciences qu'appliquées ». Pour lui un tronc commun permettrait d'éviter des erreurs de parcours, et serait donc aussi plus efficace. Ne serait-ce que d'un point de vue économique...



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit Dominique Langhendries, directeur de Respect Seniors, pour nous parler de la Journée de Lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Cette journée de samedi a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société.

08H48 LA CULTURE EST À NOUS. Nicole Debarre - Petit tour d'horizon des activités culturelles du week-end. (R)

