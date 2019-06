Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 08/06/2019

07H00 LE JOURNAL. Sophie Léonard

07H13 CONSOMMONS MALIN. Dominique Delhalle - Le streaming élimine le téléchargement : trois applications vont remplacer iTunes, qu'Apple sacrifie après dix-huit ans de services. Décryptage en tout début d'émission.

07H18 CARTE POSTALE EUROPÉENNE. Chloé Goudenhooft - Notre carte postale nous emmène cette semaine dans le Cheshire, au Nord de l'Angleterre. La région avait voté pour sortir de l'Union à une petite majorité, et alors que les agriculteurs se prononcent en général pour le Brexit, Philippe Latham, un producteur laitier, s'inquiète pour son avenir. Au-delà du manque potentiel d'ouvriers provenant d'Europe, il a peur que les tarifs post-Brexit jouent en défaveur de la production anglaise. Une carte postale envoyée de Nantwich par notre correspondante Chloé Goudenhoof. (R)

07H21 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Sacha Seggaï, guide et président de l'asbl Bruxelles Bavard, organisateur de la Balade à la découverte des estaminets bruxellois. Une balade à la découverte des cafés anciens, folkloriques ou insolites, somptueux ou populaires : ils racontent l'histoire de la ville, l'évolution des goûts et des habitudes sociales, tandis que leurs décors témoignent des grands courants architecturaux et des modes. À travers ses estaminets, Bruxelles s'offre à vous. Deux haltes rafraîchissantes permettent d'en savourer toute l'atmosphère !



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

07H38 GÉNÉRATION START UP. Dominique Delhalle - Dominique reçoit Thierry Lejeune. Les Belges continuent à se distinguer dans le vin. 2018 est le millésime de la quantité et de la qualité. Une innovation : au nom de « urban winery », Thierry Lejeune nous expliquera son choix de vinifier en ville, à Bruxelles, le raisin acheté à des vignerons français, espagnols, italiens.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Sylvie Gobert professeur en océanographie biologique à l'ULIège pour la Journée des océans. Si cette journée vise notamment à rendre hommage à la beauté et à la richesse des océans, elle vise aussi et surtout à mobiliser et à unir les populations du monde entier sur un projet de gestion durable. Des décennies d'utilisation excessive de plastiques à usage unique ont conduit à une véritable catastrophe environnementale mondiale. Chaque année, 13 millions de tonnes de plastique se déversent dans nos océans provoquant la mort de 100 000 animaux marins. La pollution plastique et ses effets désastreux, véritable fléau de nos océans. Etat des lieux, effets, solutions d'avenir ? Explications dès 7H45. (R)



08H LE JOURNAL. Africa Gordillo

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Eric Libois

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Dominique Delhalle - Dominique reçoit Caroline Decamps, directrice générale d'Idea, l'intercommunale de développement économique de la région pour évoquer le nombre record d'investissements étrangers en Belgique en 2018. Un géant américain du numérique investit 600 millions d'Euros de plus à Saint-Ghislain, après trois premières phases... Quels sont les facteurs d'attraction des investisseurs ? Dans des négociations avec des candidats, quelle est la marge de manœuvre des pouvoirs publics, peuvent-ils, doivent-ils garder ces tractations confidentielles, même vis-à-vis d'organes internes ? Leur lien avec l'Awex ?



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Léonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Africa Gordillo - Africa reçoit Xavier Donnay, manager du football de base de l'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) et coach des Red Flames U19 pour le démarrage de la Coupe du monde féminine de football. Pleins feux sur le foot féminin : la 8e Coupe du Monde Dames débute ce vendredi soir. Et si on en parle autant, c'est parce qu'elle a lieu près de chez nous, en France. Malgré la forte progression des Red Flames, la Belgique n'en sera pas. Mais il n'en reste que le foot féminin est en pleine explosion : une autre image du foot, plus fraîche, plus fair-play, sans les excès...

