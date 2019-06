Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous! - 02/06/2019

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens - Sophie reçoit Alain Bonivert, Membre des "Amis du Ligny 1815 Museum" pour ¿Les Napoléoniennes¿, une commémoration et reconstitution historique de la dernière victoire de l'Empereur Napoléon, le 16 juin 1815 à Ligny. L'occasion de remonter plus de 200 ans d'histoire. (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Sandro Calderon - Place à présent à la séquence Europe au quotidien qui va vous faire revivre la soirée électorale de dimanche dernier telle qu'elle a été vécue au Parlement européen à Bruxelles. L'hémicycle avait été transformé, pour l'occasion, en une gigantesque salle de presse. Et Sandro Calderon était de la partie... (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Jim Nejman - On les appelle les "platistes" et aux 4 coins du globe, ils soutiennent envers et contre tout, la théorie d'une terre plate ! A coup d'arguments nébuleux, ils inondent désormais les réseaux sociaux et tiennent aussi annuellement une "Conférence internationale de la Terre plate". Décryptage avec Jim Nejman !

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme - BRITTEN, Four Sea Interludes from « Peter Grimes » (Quatre Interludes marins extraits de ¿Peter Grimes¿) - C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et c'est bien pour la mer, qui gronde au large d'Aldeburgh, que Britten écrit la plus belle musique de son opéra Peter Grimes. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Chloé Goudenhooft - Retour sur le 2 juin 1953, date qui marque le couronnement de la Reine Elisabeth II.

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou- Ce dimanche, Ilios Kostou nous invite à comprendre cette capacité plus ou moins développée chez les individus, de se mettre à la place de l'autre: l'empathie.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens - Sophie reçoit Steven Dessein, administrateur général du jardin Botanique. Le Jardin Botanique de Meise à tout récemment été reconnu à l'international comme "Praticien chevronné en conservation". Un rôle désormais majeur alors que les espèces végétales se meurent dans la quasi indifférence générale. Explications avec notre invité. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick - Nathalie reçoit le Dr. Sonia Fuchs pour la Journée Mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires. Ce dimanche, c'est la Journée Mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires, une journée importante pour toutes les personnes qui souffrent de cette maladie et leur entourage. Une maladie grave et méconnue, qui touche 1 jeune sur 100 en Belgique. On estime à 500 le nombre de nouveaux cas chaque année. Des chiffres en constante augmentation au cours de la dernière décennie.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cindya Izzarelli - L'arrivée des beaux jours annonce comme un marronnier, le retour de la cuisine au barbecue ! Une passion pour la braise qu'affectionne le belge ! En mode carné ou végé retour sur cette cuisine de l'été qui a le vent en poupe !

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem - Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS